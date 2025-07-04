Їй сьогодні 88: норвезький палац поділився новим фото королеви Соні

Королева Соня / © Getty Images

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Норвезький королівський палац опублікував фото на честь свята, на ньому Її Величність зображена в квітчастому твідовому жакеті, синіх штанях і з кольє на шиї, у неї бездоганне укладання та макіяж на обличчі. Знімок було зроблено під час одного із офіційних королівських заходів.

«Ура королеві Соні, якій сьогодні виповнюється 88 років!» — написано під фотографією, опублікованою в Instagram норвезького палацу і додається, що його автором є Корнеліус Поппе.

Королева Соня / © Instagram норвезької королівської родини

Нагадаємо, у серпні цього року королева Соня та король Гаральд V відсвяткують 57-у річницю свого весілля. Раніше ми розповідали вам цікаві факти про цю пару, проти шлюбу якої виступав королівський двір та батько Гаральда.

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Королева Соня та король Гаральд V / © Getty Images