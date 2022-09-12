Їй там не місце: стало відомо, чому Меган не поїхала до Балморала разом із Гаррі, де сім'я прощалася з Єлизаветою ІІ

Велика Британія продовжує сумувати за королевою Єлизаветою II, яка пішла з життя 8 вересня опівдні, у своїй спальні в замку Балморал у Шотландії.

Ми вже знаємо, що всі близькі члени сім'ї кинулися до Балморала, щойно лікарі забили на сполох. Першими прибули принц Чарльз (король Чарльз III), його дружина Камілла, принцеса Анна та принц Вільям.

Король Чарльз III та королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Туди ж пізніше прибув і принц Гаррі, який із дружиною Меган саме повернувся напередодні з Німеччини до Великої Британії, де ввечері мав відбутися їхній світський вихід. До Балморала Гаррі хотів узяти із собою дружину, про що повідомляв представник Сассекських, але останньої миті було вирішено, що Гаррі їде один.

Як пише express, король Чарльз III у телефонному дзвінку втрутився і попросив Гаррі приїхати без Меган. Джерело повідомило Sun: "Чарльз сказав Гаррі, що для Меган було неправильним або недоречним перебувати в Балморалі в такий глибоко сумний час".

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

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Гаррі також залишив Балморал окремо від інших членів королівської сім'ї, що стало ще однією ознакою гіркого розколу в родині.

Нагадаємо, принц Вільям, принц Ендрю, граф і графиня Весекські також прибули до Шотландії літаком Королівських ВПС, а потім до замку Балморал на автомобілі, яким керував герцог Кембриджський.

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