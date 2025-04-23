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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Їй уже краще: палац зробив нову заяву після госпіталізації королеви Соні

87-річну норвезьку королеву Соню було доставлено додому з лікарні після нещодавньої госпіталізації.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

22 квітня суд поділився обнадійливою новиною про те, що королева виписана з медичного центру і перебуватиме вдома на лікарняному до кінця поточного тижня.

«Її Величність Королева виписана з Національної лікарні. Королева була госпіталізована через задишку», — йдеться в останній заяві палацу.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Це вже друга госпіталізація дружини короля Гаральда V за кілька місяців. У січні норвезька королева, як повідомляється, зазнала загострення свого серцевого захворювання під час катання на лижах. У королеви миготлива аритмія, яку клініка Майо визначає як нерегулярний і найчастіше прискорений серцевий ритм, який може призвести до утворення тромбів у серці та підвищити ризик інших серцевих ускладнень.

16 січня Її Величності встановили кардіостимулятор у Національній лікарні. Пізніше суд повідомив, що вона «у хорошому стані здоров’я» і зможе повернутись додому 17 січня. У той же час королева Соня повернулася до своїх королівських обов’язків.

Королева Соня / © Associated Press

Королева Соня / © Associated Press

Зазначимо, у королівській родині Норвегії є ще одна особа, яка має хронічне захворювання. Нещодавно ми детальніше розповідали про проблему кронпринцеси Метте-Маріт.

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