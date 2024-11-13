Їй уже краще: королева Камілла після лікарняного відвідала прийом у Кларенс-гаусі

Королева Камілла повернулася до виконання своїх королівських обов'язків після перенесеної інфекції грудної клітини.
Її Величність відвідала прийом у Кларенс-гаусі для призерів Фонду Букерівської премії. Королева ще трохи кашляє, але лікарі дозволили їй повернутися до виконання королівських обов'язків. Під час заходу Камілла поділилася новинами про своє здоров'я.
"Мені явно стає набагато краще, але в мене все ще триває невеликий кашель. Я справді хотіла приїхати", — додала вона про захід, який відбувся у її будинку Кларенс-гаусі в Лондоні.
Нагадаємо, лікарняний Камілла провела у своїй резиденції у Вілтширі.
На прийомі в Кларенс-гаусі Камілла мала чудовий вигляд і була одягнена в білу блузку і чорний сарафан, а взута у високі замшеві чоботи на підборах. Її Величність мала її фірмове укладання і легкий макіяж на обличчі, вона одягла сережки-висячки і свій улюблений браслет від Van Cleef & Arpels.
Сьогодні королева Камілла мала разом з королем Чарльзом відвідати прем'єрний показ фільму "Гладіатор II" у Лондоні, але лікарі не рекомендували Її Величності відвідувати його через те, що королева ще не одужала повністю. Очікується, що король приїде на прем’єру один.
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