Їй уже краще: королева Камілла після лікарняного відвідала прийом у Кларенс-гаусі

Її Величність відвідала прийом у Кларенс-гаусі для призерів Фонду Букерівської премії. Королева ще трохи кашляє, але лікарі дозволили їй повернутися до виконання королівських обов'язків. Під час заходу Камілла поділилася новинами про своє здоров'я.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

"Мені явно стає набагато краще, але в мене все ще триває невеликий кашель. Я справді хотіла приїхати", — додала вона про захід, який відбувся у її будинку Кларенс-гаусі в Лондоні.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, лікарняний Камілла провела у своїй резиденції у Вілтширі.

На прийомі в Кларенс-гаусі Камілла мала чудовий вигляд і була одягнена в білу блузку і чорний сарафан, а взута у високі замшеві чоботи на підборах. Її Величність мала її фірмове укладання і легкий макіяж на обличчі, вона одягла сережки-висячки і свій улюблений браслет від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні королева Камілла мала разом з королем Чарльзом відвідати прем'єрний показ фільму "Гладіатор II" у Лондоні, але лікарі не рекомендували Її Величності відвідувати його через те, що королева ще не одужала повністю. Очікується, що король приїде на прем’єру один.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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