Їй виповнилося 10: принцеса Мадлен опублікувала нове фото дочки-іменинниці

20 лютого дівчинці виповнилося 10 років. На честь дня народження Мадлен опублікувала у своєму акаунті фото доньки та написала:

"Вітаємо нашу веселу та заповзятливу дівчинку з Днем Народження! Ніколи не переставай лазити по деревах, які тобі подобаються, і мріяти про те, які веселі справи чекають попереду! Ми тебе любимо!!".

Принцеса зображена на фото у білій футболці з квітами на горловині та рюшами на рукавах. У неї розпущене волосся, яке розвивається і вона усміхається на камеру, позуючи на дереві.

У принцеси Мадлен та її чоловіка Крістофера О'Ніла троє дітей. У Леонори ще є молодший на рік брат принц Ніколас і молодша на чотири роки сестра принцеса Адрієнна.

У листопаді 2019 року шведський король Карл Густав оголосив, що його онуки Леонора, Ніколас і Адрієнна, а також діти принца Карла Філіпа та принцеси Софії більше не називаються Його/Її Королівською Високістю. Вони збережуть свої титули принців та принцес, а також герцогів та герцогинь, але не виконуватимуть королівських обов'язків.

Принцеса Мадлен із сином Ніколасом / Фото: Getty Images

Принцеса Мадлен із сім'єю — чоловіком Крістофером О'Ніллом та дітьми / Фото: Принцеса Мадлен/Instagram

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