Їй виповнилося 11: принцеса Мадлен опублікувала нове фото доньки Леонор

Принцеса Леонор, герцогиня Готландська народилася 20 лютого 2014 року у Нью-Йорку. Це перша дитина шведської принцеси Мадлен (молодшої дочки королеви Сільвії та короля Карла Густава) та її дружина Крістофера О'Нілла.

Принцеса Мадлен та Крістофер О'Ніл / Фото: Getty Images

У своєму блогу в Instagram принцеса Мадлен опублікувала нове портретне фото доньки та написала:

"Щасливого 11-го дня народження, Леонор! Мені так приємно бачити твою любов і пристрасть до коней і особливо до Гайді! У вас двох особливий зв'язок ❤️❤️", — написала Мадлен.

Принцеса Леонор / Фото: Принцеса Мадлен/Instagram

На знімку Леонор якраз зазнімкована з конем.

Принцеса Мадлен живе в Америці з сім'єю, але іноді приїжджає до Швеції та бере участь у заходах із членами своєї королівської родини. Ми бачили її гарний образ на бенкеті на честь лауреатів Нобелівської премії миру.

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