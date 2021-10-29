Їй виповнилося 20: бельгійські монархи поділилися новим фото принцеси Єлизавети на честь її дня народження

25 жовтня бельгійській принцесі Єлизаветі – головній спадкоємиці трону – виповнилося 20 років.
Бльгійський королівський палац подякував усім, хто привітав принцесу з цим днем та поділився новою красивою фотографією принцеси.
Фото було зроблено в Лінкольн-коледжі Оксфордського університету, куди Єлизавета вирушила на навчання раніше цього місяця. В Instagram вже ділилися й іншими знімками спадкоємиці, які зробили під час прогулянки у кількох знакових місцях університету.
На знімку великим планом Єлизавета зазнімкована у пальті, бірюзовому жилеті та білій сорочці. Образ дівчини був доповнений парою сережок, хвилястою зачіскою та сумкою бордового кольору.
Нагадаємо, у Лінкольн-коледжі Єлизавета вивчає трирічний курс історії та політики, який допоможе їй у майбутньому, коли вона перебуватиме на троні. Раніше під час навчання у Великій Британії вона отримала ступінь міжнародного бакалавра в UWC Atlantic College в Уельсі в травні 2020 року, в цьому коледжі зараз навчаються іспанська принцеса Леонор і нідерландська Алексія.
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