Їй виповнилося 9: принцеса Мадлен опублікувала нове фото дочки Адрієнни

Її мати принцеса Мадлен поділилася на честь іменинниці її новим портретом на своїй сторінці в Instagram.

"З днем ​​народження, Адрієно, якій сьогодні виповнюється 7 років! Щодня ти наповнюєш наші серця любов'ю, і нам так пощастило, що ти у нас є! ❤️", — написала Мадлен.

Принцеса Адрієнна / Фото: Принцеса Мадлен/Instagram

На знімку юна дівчинка зазнімкована у синьому світшоті та з розпущеним волоссям, яке в'ється легкими хвилями. Адрієнна усміхається.

Нагадаємо, Адрієнна Юсефіна Аліса народилася 9 березня 2018 року. Вона третя дитина принцеси Мадлен та її чоловіка Крістофера, у неї також є старша сестра Леонор та брат Ніколас. У силу закону про абсолютну примогенітуру, який діє у Швеції від 1980 року, Адрієнна посідає одинадцяту позицію в порядку успадкування шведського престолу.

Принцеса Мадлен / Фото: Getty Images

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