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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Їй виповнилося 48 років: шведський палац поділився новими фото кронпринцеси Вікторії

14 липня шведській кронпринцесі Вікторії виповнюється 48 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

Із цього приводу у Швеції заплановано деякі святкові заходи на сьогодні, а також королівський палац поділився новим фото іменинниці.

Кронпринцеса традиційно відсвяткує свій день народження на острові Еланд. Вона прийматиме вітання біля замку Солліден, а в урочистостях також візьмуть участь її чоловік кронпринц Даніель та двоє дітей — принцеса Естель та принц Оскар.

Увечері сім’я відвідає концерт «Вікторія» на руїнах замку Боргхольм. А також кронпринцеса вручить премію «Вікторія» пляжним волейболістам Давиду Ахману та Йонатану Геллвігу, про що вже повідомили у Instagram окремим постом та фотографією.

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали, хто така кронпринцеса Вікторія і що про неї відомо широкій публіці.

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