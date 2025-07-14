- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Їй виповнилося 48 років: шведський палац поділився новими фото кронпринцеси Вікторії
14 липня шведській кронпринцесі Вікторії виповнюється 48 років.
Із цього приводу у Швеції заплановано деякі святкові заходи на сьогодні, а також королівський палац поділився новим фото іменинниці.
Кронпринцеса традиційно відсвяткує свій день народження на острові Еланд. Вона прийматиме вітання біля замку Солліден, а в урочистостях також візьмуть участь її чоловік кронпринц Даніель та двоє дітей — принцеса Естель та принц Оскар.
Увечері сім’я відвідає концерт «Вікторія» на руїнах замку Боргхольм. А також кронпринцеса вручить премію «Вікторія» пляжним волейболістам Давиду Ахману та Йонатану Геллвігу, про що вже повідомили у Instagram окремим постом та фотографією.
Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали, хто така кронпринцеса Вікторія і що про неї відомо широкій публіці.