Їй знайшли заміну: стало відомо, хто виконуватиме обов'язки принцеси Кейт

Поки принцеса Уельська проходить лікування від раку в королівській родині, стурбувалися тим, хто ж може потенційно замінити Кетрін на публічних заходах влітку.

Нещодавно повідомлялося, що принцеса Уельська може з'явитися на деяких королівських заходах влітку, але офіційно Кенсінгтонський палац не підтверджував це.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Стало відомо, що принцеса Беатріс збирається взяти на себе більш помітну роль у королівській родині, щоб продемонструвати підтримку особливо напруженого періоду для монархії. Принцеса Йоркська має намір взяти участь у кількох ключових заходах разом зі своєю родиною.

Як пише Hello! принцеса Йоркська може приєднатися до короля Чарльза під час довгоочікуваного державного візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако до Букінгемського палацу наступного місяця, що стане знаменним моментом у її королівських заходах цього року.

Оскільки кількість членів королівської сім'ї, що працює нині обмежена, участь Беатріс буде дуже доречною. Передбачається, що король Чарльз хоче, щоб королівську роботу розпочала також і сестра Беатріс – принцеса Євгенія.

Принцеси Беатріс та Євгенія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принцеса Євгенія не хоче брати на себе занадто багато королівських обов'язків, оскільки розуміє, що тоді не зможе достатньо часу приділяти своїй родині.

Нещодавно ми згадували, що принц Вільям поділився із публікою новинами про стан здоров'я принцеси Кейт.

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