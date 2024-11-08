Їй знайшли заміну: замість королеви Камілли заходи на Полі пам'яті відвідала інша королівська особа

78-річна Біргітта замінила королеву Каміллу, яка підхопила інфекцію легень і зараз перебуває на лікарняному, як повідомив раніше Букінгемський палац.

Біргітта, герцогиня Глостерська / Фото: Getty Images

Герцогиня Глостерська вшанувала пам'ять полеглих солдатів на зворушливій церемонії на Полі пам'яті Вестмінстерського абатства.

Біргітта, герцогиня Глостерська / Фото: Associated Press

Біргітта була в темному пальті і капелюсі-береті з пір'ям, замшевих чоботях на підборах і з брошкою "Червоний мак" на грудях. Захід, який проводиться від 1928 року, покликаний надати колишнім військовослужбовцям та представникам громадськості безпосередню можливість посадити маки як меморіали на честь тих, хто віддав своє життя у Збройних силах. Герцогиня Глостерська поклала Пам'ятний хрест.

Біргітта, герцогиня Глостерська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королеві Каміллі також довелося скасувати свою появу на прийомі у Букінгемському палаці на честь Олімпійських та Паралімпійських ігор. Замість неї з королем з'явилася сестра принцеса Анна.

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