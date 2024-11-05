Її бачили у спортзалі: принцеса Уельська повернулася до тренувань

У вересні Кейт привселюдно звернулася до публіки, заявивши, що завершила курс превентивної хіміотерапії. Розповіла про це принцеса у новому сімейному відео.

Роберт Джобсон, автор бестселера "Кетрін: принцеса Уельська", вважає, що ми побачимо більше виходів Кейт у світ, включаючи закордонні поїздки може вже наступного року.

Експерт вважає, що у принцеси Уельської все добре, вона повернулася до тренувань у спортзалі та проводить час так, як їй хочеться.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

В інтерв'ю журналу Hello! пан Джобсон сказав:

"Я думаю, що ми бачитимемо її набагато частіше, і що вона виконуватиме свої зобов'язання, а також продовжить працювати за лаштунками. Але замість того, щоб постійно їздити країною, як вона робила раніше, я думаю, вона зосередиться на більш значущих подіях". Вона повертатиметься поступово і робитиме те, що для неї важливо: тому що вона не хоче знову захворіти, але також, як мені сказали, тому що тепер у неї інші погляди", — каже експерт.

На думку автора, принц Вільям також дуже хоче, щоб його дружина повернулася до роботи.

"Вона зосередиться на своїй родині, при цьому встигаючи брати участь у ключових заходах. Я думаю, Вільям дуже хоче, щоб вона повернулася, але не думаю, що це обов'язково означає, що на нас чекає великий потік заходів, один за одним. Оскільки Кетрін є головною зіркою жіночої статі в королівській родині, насправді ви можете зробити так, щоб про вас більше говорили, якщо з'являтиметеся на публіці рідше", — додає Роберт.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

2024 року Кейт і Вільям повинні були вирушити в тур Італією, але його скасували через проблеми принцеси зі здоров'ям. Можливо, наступного року Уельські розглянуть варіант цієї поїздки на кілька днів.

Нагадаємо, вчора ми розповідали, що допомогло принцесі Уельській на шляху одужання від раку. Не секрет, що принцеса Уельська зараз більше зосереджена на сім'ї та дітях, ніж на робочих заходах.

Принцеса Уельська та принц Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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