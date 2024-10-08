Його бачить лише чоловік: який вигляд має ще одне татуювання принцеси Софії

Шведська принцеса Софія має на своєму тілі кілька тату, які робила ще до знайомства зі своїм чоловіком принцом Карлом Філіпом.
Одна з них розташована на правому боці принцеси біля грудей. Це великий метелик, який бачить тепер лише чоловік Софії або ж можуть побачити інші люди, коли принцеса відпочиває на пляжі.
Ці фото були зроблені під час відпочинку пари у Сен-Тропе у червні 2011 року. Софія та Карл Філіпп тоді насолоджувалися відпусткою на катері, а папараці вдалося заскочити їх в цей момент.
Також Софія має тату у вигляді невеликого сонця на спині.
І ще одне тату у вигляді невеликого напису на правій кісточці на нозі.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Софія та Карл Філіп чекають на четверту дитину.
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