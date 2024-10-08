Його бачить лише чоловік: який вигляд має ще одне татуювання принцеси Софії

Шведська принцеса Софія має на своєму тілі кілька тату, які робила ще до знайомства зі своїм чоловіком принцом Карлом Філіпом.

Одна з них розташована на правому боці принцеси біля грудей. Це великий метелик, який бачить тепер лише чоловік Софії або ж можуть побачити інші люди, коли принцеса відпочиває на пляжі.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Ці фото були зроблені під час відпочинку пари у Сен-Тропе у червні 2011 року. Софія та Карл Філіпп тоді насолоджувалися відпусткою на катері, а папараці вдалося заскочити їх в цей момент.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Також Софія має тату у вигляді невеликого сонця на спині.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

І ще одне тату у вигляді невеликого напису на правій кісточці на нозі.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Софія та Карл Філіп чекають на четверту дитину.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

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