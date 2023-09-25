Її булили однокласники: з принцеси Кейт знущалися в школі

Життя принцеси Уельської не завжди було таким прекрасним, як сьогодні.

Колишні однокласники Кейт Міддлтон розповіли журналістам, що з майбутньої принцеси в школі знущалися. Предметом глузувань було те, що Кейт була "надто ідеальною".

Кейт Міддлтон у дитинстві / Фото: Getty Images

Під час навчання в середній школі Кетрін довелося залишити школу-інтернат вартістю 28 000 фунтів стерлінгів на рік у середині семестру через "жорстокі знущання", як стверджували її колишні однокласники, пише express. Однокласники висміювали Кейт і часто залишали її саму під час обіду, спеціально пересідаючи за інший стіл, коли Кетрін сідала поруч із ними.

Зважаючи на все, принцеса стала "худою і блідою", хоча тодішня директорка школи заперечувала будь-які відомості про серйозні знущання. Тому майбутня принцеса перейшла зі школи-інтернату для дівчаток Даун-Хаус до коледжу Мальборо. Один зі старих шкільних друзів Кейт з коледжу Мальборо згадував, як принцеса "ненавиділа" Даун-Хаус.

Кейт Міддлтон у Сент-Ендрюссі / Фото: Getty Images

"Деякі дівчата там були жахливі. Її дражнили, тому що вона була ідеальна – мала гарну фігуру і була прекрасною людиною. Вона розповідала, що була група дівчат, які обзивали її та вкрали її книжки та інше – всякі такі дрібниці". А ще одна шкільна подруга Кейт, Джемма Вільямсон, сказала, що принцеса мала "блідий вигляд і була худою", коли вперше прийшла до школи. "Очевидно, з неї дуже знущалися і у неї було дуже мало впевненості в собі".

Але колишня директорка школи Даун-Хаус С'юзен Кемерон заперечує будь-які відомості про серйозні знущання з Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

Сьогодні всі ці люди, напевно, із заздрістю дивляться на те, якою успішною стала принцеса Уельська. Їй вдалося не лише здобути прекрасну освіту, а і стати дружиною справжнього принца.

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