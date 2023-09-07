Її було не впізнати: який вигляд мала принцеса Маргарет за пів року до смерті

Сестра королеви Єлизавети II була "квітучою трояндою" в юні та молоді роки, але наприкінці свого життя мала не найкращий вигляд.

Нам потрапило архівне фото, яке було зроблено у 101-й день народження королеви-матері Єлизавети, яке вона святкувала у серпні 2001 року. На фото зображені, крім винуватки урочистості її найближчі родичі – принц Чарльз та його сини – принци Вільям та Гаррі, а також принцеса Маргарет, їй на той момент був 71 рік.

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Принцеса була одягнена у м'ятний костюм і пересувалася у спеціальному кріслі. Вона була в чорних сонцезахисних окулярах на обличчі і мала не найкращий вигляд. А за пів року взагалі померла.

Маргарет померла 9 лютого 2002 року о 6:30 ранку у лікарні короля Едуарда VII у Лондоні у віці 71 року, через три дні після 50-ї річниці смерті батька. 8 лютого вона перенесла останній, четвертий інсульт, за яким виникли проблеми з серцем. Похорон принцеси відбувся 15 лютого, в день 50-ї річниці похорону батька, церемонія була лише для сім'ї та друзів у Капелі Святого Георгія у Віндзорському замку.

Королева-мати Єлизавета, принци Чарльз, Вільям і Гаррі та принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Через три тижні, 30 березня 2002 року, пішла з життя і королева-мати Єлизавета. Королева-мати померла уві сні у Роял-Лодж, у Великому Віндзорському парку, у присутності дочки Єлизавети II.

Протягом останніх чотирьох місяців життя королева-мати Єлизавета страждала від застуди. На момент смерті їй був 101 рік і 238 днів і вона була членом британської королівської сім'ї, що прожила найдовше в історії.

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Завтра, 8 вересня, виповнюється рік від дня смерті королеви Єлизавети ІІ. Вона померла у віці 96 років.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

Читайте також: