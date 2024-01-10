Її чубок не ворушиться: розкрито секрет ідеальної зачіски принцеси Уельської

Волоссям принцеси Уельської захоплюються багато королівських шанувальників.
Торік Кейт змінила зачіску, відростивши довге волосся і зробивши чубок-шторку. У TikTok стилістка-перукарка @bekah_and_co розкрила секрет того, чому чубок Кетрін під час вітряної погоди практично не рухається. Відео стало вірусним та набрало понад 3 мільйони переглядів у соцмережі.
У відео дівчина каже: "Дивіться на її волосся, вітер дме, її волосся зовсім не рухається. Очевидно, вона використовує тонну лаку для волосся, щоб тримати чубок на місці".
Тим часом, не всі підписники погодилися з такою думкою. Хтось зазначив, що, можливо, Кетрін пристібають додаткові локони, щоб створити більший об'єм волосся.
@bekah_and_co #greenscreenvideo Princess Catherine's hair secret #katemiddleton #katemiddletonstyle #bekahandco #royalfamily #hair #hairtok #hairdresserreacts #royaltok ♬ Monkeys Spinning Monkeys — Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
"Вона носить перуку або шиньйон постійно", — пише один із користувачів мережі.
Нагадаємо, раніше стилісти принцеси Уельської розкрили головний секрет її вдалих укладань. Це і правильна щітка та доглядові засоби, якими вони користуються, щоб створити потрібний об'єм та красиві локони.
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