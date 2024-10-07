Її головний страх дитинства: принцеса Євгенія розповіла про улюблене заняття своїх синів

Принцеса Євгенія розповіла про своє життя в Португалії та про те, як полюбляють проводити час її двоє синів – Август та Ернест.

Євгенія поспілкувалася із журналістом Hello! під час візиту до Christie's на виставку Blue: Art, експонати якої будуть продані з аукціону для збирання коштів у фонд Blue Marine Foundation, послом якого є принцеса.

У розмові принцеса Йоркська розповіла, що на відміну від своїх дітей, у дитинстві вона боялася океану, а її сини обожнюють його. Сім'я Євгенії та Джека Бруксбенка живе між Великою Британією та Португалією, і за словами принцеси її хлопчики — трирічний Август та однорічний Ернест — "люблять плавати".

Принцеса Євгенія із синами Августом та Ернестом / Фото: Instagram принцеси Євгенії

"У нас є книжка під назвою "Найдикіші води світу", яку підтримує фонд Blue Marine Foundation. Я бачу її щоранку, коли Огі снідає, потім ми її переглядаємо. Діти повинні знайти істот на картинках, а на наступній сторінці — всі факти про каракатиці, велику білу акулу або тюленя. І Огі це подобається", — розповіла Євгенія.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Раніше, нагадаємо, ми показували, в якому образі принцеса Йоркська приїжджала на інтерв'ю.

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