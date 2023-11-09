Її губи мають інакший вигляд: що не так із макіяжем королеви Камілли

Нещодавно на відкритті державного парламенту 76-річна Камілла з'явилася у своїй коронаційній сукні та з макіяжем, на який багато хто звернув увагу. У новому б'ютіобразі королева продемонструвала пухкіші губи і рідку підводку на повіках.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла прихильниця правила "краще менше", але не цього разу. На важливий захід королева прибула з темнішими бровами, стрілками, зробленими рідкою підводкою і пухкими губами, які підкреслила олівцем і помадою.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Аманда Аззопарді, керівниця естетичної клініки у Ліверпулі, прокоментувала зміни у зовнішності королеви Камілли, давши коментар журналістам Hello!

"Повніші губи не лише надають молодого вигляду, але й можуть створити більш гармонійні лінії між верхньою та нижньою частинами обличчя, які з віком зазвичай втрачають об'єм. І цього легко досягти навіть за допомогою косметичних засобів, що й зробила Камілла. Але щоб уникнути неприродного зовнішнього вигляду при підведенні губ, краще уникати перебільшень. Підкреслення має бути тонким, спрямованим на покращення природної форми губ, а не на її різку зміну форми", — вважає експертка.

Королева Камілла, схоже, трохи переборщила з товщиною. Але це помітно лише на фотографіях великим планом.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Якщо подивитися інші її фото раніше, Камілла не експериментувала з олівцем для губ.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Камілла сорок років ходить з однією і тією ж зачіскою.

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