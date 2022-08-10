Її критикують за довжину вбрання: роздивляємось виходи королеви Летиції у мінісукнях

Королеву Іспанії Летицію днями розкритикували за те, що вона дозволила собі одягнути коротку сукню у відпустці. Королівські шанувальники вважають, що носити таке вбрання 49-річній дружині короля Іспанії не за віком.

Ми не згодні з цією думкою і хотіли нагадати, що сукні довжини міні королева Летиція носила і раніше, і не тільки у відпустці, а й на офіційні заходи, в яких брала участь із чоловіком королем Філіпом VI чи сама.

Білий мінісарафан королева носила у відпустці у Пальма-де-Майорці у серпні 2017 року.

На фото вона зазнімкована з молодшою дочкою інфантою Софією. Тоді вони відвідували Музей Кан-Прунера у місті Сольєр.

Королева Летиція з дочкою Софією / Фото: Getty Images

Ця сукня, до речі, одна з улюблених у гардеробі Летиції, її ж вона одягала в серпні 2011 року теж у відпустці, коли з'явилася на 30-му Кубку Іспанії з вітрильного спорту Copa del Rey Audi Mapfre разом із доньками.

Королева Летиція з доньками / Фото: Getty Images

А це королева на офіційному заході – церемонії вручення премії Франсіско Сереседо області журналістам у готелі Ritz 25 листопада 2015 року в Мадриді. На ній подовжений блейзер, під який вона одягла щільні чорні колготи і взула лаковані туфлі на підборах.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Ще один офіційний захід, на якому Летиція з'явилася в білому міні, накинувши на плечі чорне пальто і доповнивши лук чорними колготами та лакованими човниками на підборах. Це королева брала участь у церемонії вручення журналістської премії "Луїс Каранделл" у Палаці Сенадо 6 жовтня 2015 року у Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У сукні кольору гакі з розсипом паєток та нюдових босоніжках королева Летиція взяла участь у ювілейному обіді на честь 30-го Кубка Іспанії Audi Mapfre у клубі Nautico 4 серпня 2011 року у Пальма-де-Майорці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Ну і фотографії, які наробили багато галасу, були зроблені днями теж у Пальма-де-Майорці, коли Летиція разом зі свекрухою королевою Софією та дочками прогулювалася після вечері в ресторані у теплий літній вечір. На ній була сукня-сорочка від Zara та еспадрильї від улюбленого бренду Espadrilles Picón.

Королева Летиція з доньками та свекрухою королевою Софією / Фото: Getty Images

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