Її ледь не сплутали з Кейт: герцогиня Софі прийшла на парад у лимонній сукні з рюшами

Герцогиню Единбурзьку Софі на параді Trooping the Color цього року легко було сплутати з принцесою Уельською.

59-річна Софі з'явилася на військовому параді, який відбувся на честь дня народження короля Чарльза III сьогодні в Лондоні у сукні ніжно-лимонного кольору Beulah London з рюшами на рукавах, у жовтому мініатюрному креповому капелюсі Jane Taylor London з вуаллю та доповнила образ ефектними сережками-висячками Giulia Barela Jewelry, тонким золотим ланцюжком на шиї та кількома браслетами на зап'ясті.

Король Чарльз III, королева Камілла та герцогиня Софі / Фото: Getty Images

Разом із Софі у кареті їхала її дочка леді Луїза Віндзор. Вона носила шовкову сукню з ірисами Suzannah London та капелюх, прикрашений квіткою від Jane Taylor London. Якщо в кареті образ леді Луїзи було не роздивитися, то на балконі Букінгемського палацу, де сім'я з'явилася разом, зробити це було можливо.

Герцогиня Единбурзька Софі та її дочка леді Луїза / Фото: Getty Images

Найбільше публіка чекала на появу принцеси Уельської. Напередодні ввечері Кейт випустила заяву в Instagram, повідомивши, що прийде на парад. Ймовірно, вона хотіла підтримати короля Чарльза, який так само, як і вона бореться зараз із раком.

Королівська родина на балконі Букінгемського палацу / Фото: Associated Press

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