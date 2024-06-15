Її ледь не сплутали з Кейт: герцогиня Софі прийшла на парад у лимонній сукні з рюшами

Герцогиню Единбурзьку Софі на параді Trooping the Color цього року легко було сплутати з принцесою Уельською.
59-річна Софі з'явилася на військовому параді, який відбувся на честь дня народження короля Чарльза III сьогодні в Лондоні у сукні ніжно-лимонного кольору Beulah London з рюшами на рукавах, у жовтому мініатюрному креповому капелюсі Jane Taylor London з вуаллю та доповнила образ ефектними сережками-висячками Giulia Barela Jewelry, тонким золотим ланцюжком на шиї та кількома браслетами на зап'ясті.
Разом із Софі у кареті їхала її дочка леді Луїза Віндзор. Вона носила шовкову сукню з ірисами Suzannah London та капелюх, прикрашений квіткою від Jane Taylor London. Якщо в кареті образ леді Луїзи було не роздивитися, то на балконі Букінгемського палацу, де сім'я з'явилася разом, зробити це було можливо.
Найбільше публіка чекала на появу принцеси Уельської. Напередодні ввечері Кейт випустила заяву в Instagram, повідомивши, що прийде на парад. Ймовірно, вона хотіла підтримати короля Чарльза, який так само, як і вона бореться зараз із раком.
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