Її ледь видно за кермом: королева Єлизавета II знову приїхала на кінні змагання

Її ледь видно за кермом: королева Єлизавета II знову приїхала на кінні змагання

Сьогодні королева Великої Британії знову відвідала Королівське Віндзорське кінне шоу.

Монархиня у гарному настрої і в новому аутфіті знову приїхала за кермом свого Range Rover. Через низький зрост Її Величність ледь було видно з-за керма, але вона продовжує водити автомобіль.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Одягла 95-річна королева білу сорочку, спідницю в принт "гусяча лапка", стьобану жилетку і шкіряні туфлі-лофери баклажанового кольору. На зап'ясті у Єлизавети II був годинник на чорному шкіряному ремінці, тонке перлинне намисто було на шиї і традиційно перлинні сережки. Свою заручальну каблучку і обручку королева продовжує носити і після смерті чоловіка принца Філіпа.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Ні капелюх, ні хустку королева одягати не стала. А її волосся було укладене в легкі кучері. За кінними змаганнями монархиня спостерігала з усмішкою на обличчі, і навіть сміялася.

Королева Єлизавета II / Getty Images

А вчора, 1 липня, королева Єлизавета II приїхала на кінне шоу прямо з Шотландії, де провела тиждень в турі. Королева навіть не встигла переодягнутися і приїхала на захід в тому ж пальті, в якому з'явилася на останньому заході в Единбурзі.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Читайте також: Коли мама затьмарила дочку: королева Єлизавета II з принцесою Анною приїхали до Глазго

Королева Єлизавета II в Шотландії (13 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання