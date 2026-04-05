- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1914
- Час на прочитання
- 1 хв
Її мати Кейт відкрила секрет: який вид спорту не любить принцеса Шарлотта Уельська
Юна принцеса Шарлотта любить спорт, але є один вид, який дочці Уельських не до вподоби.
Нещодавно її мати принцеса Кейт розповіла про те, як виховується принцеса Шарлотта, яка часто супроводжувала її на Вімблдон та інші спортивні заходи.
Як повідомляє The Royal Observer, під час візиту до Вейкфілдського Трініті-коледж вона зустрілася з групою школярок, які займаються регбі. У розмові з ними принцеса Кейт розповіла про активний спосіб життя Шарлотти, але зауважила: "Вона багато займається спортом, але не регбі".
Незважаючи на неприязнь до регбі, юна принцеса виявляє інтерес до інших видів фізичної активності.
Вона захоплюється гімнастикою, яка посідає особливе місце у її серці і є її улюбленим заняттям, а також балетом, який так любила її бабуся - принцеса Діана.