Її мати Кейт відкрила секрет: який вид спорту не любить принцеса Шарлотта Уельська

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / © Associated Press

Нещодавно її мати принцеса Кейт розповіла про те, як виховується принцеса Шарлотта, яка часто супроводжувала її на Вімблдон та інші спортивні заходи.

Як повідомляє The Royal Observer, під час візиту до Вейкфілдського Трініті-коледж вона зустрілася з групою школярок, які займаються регбі. У розмові з ними принцеса Кейт розповіла про активний спосіб життя Шарлотти, але зауважила: "Вона багато займається спортом, але не регбі".

Незважаючи на неприязнь до регбі, юна принцеса виявляє інтерес до інших видів фізичної активності.

Вона захоплюється гімнастикою, яка посідає особливе місце у її серці і є її улюбленим заняттям, а також балетом, який так любила її бабуся - принцеса Діана.