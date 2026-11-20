Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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В очікуванні повернення до Австралії на початку 2027 року для продовження навчання спадкоємиця престолу королівської родини Глюксбургів уже відвідала кілька урочистих вечерь і переїхала до колишнього кабінету свого батька — нинішнього короля Гокона VIII.

Сьогодні хочемо поговорити про ім’я принцеси. На відміну від багатьох членів королівської сім’ї, які мають безліч імен, у норвезької принцеси їх лише два: Інгрід Олександра.

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Король Гокон VIII та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Перше ім’я, Інгрід, походить від давньоскандинавського Ingfríðr, утвореного з елементів Ing, пов’язаного з древнім скандинавським божеством, і fríðr, що означає «гарна» або «прекрасна». Крім того, це ім’я тісно пов’язане зі скандинавською історією, оскільки зустрічається як у батьківській, так і в материнській родинах принцеси, пише vanitatis.

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Друге ім’я — Олександра — також має особливий сімейний зв’язок. Це жіноча форма імені Олександра і походить від грецького імені Олександрос, значення якого пов’язане з «захисником» або «захисником людей».

Як повідомляється, вибір імені було продиктовано бажанням вшанувати пам’ять її прадіда, короля Олафа V, який народився у Данії під ім’ям Олександр, перш ніж стати норвезьким монархом. Однак принцеса могла отримати зовсім інше ім’я. Насправді саме її мати, королева Метте-Маріт, розповіла цікавий факт про вибір імені 2017 року під час відкриття виставки в Тронгеймі.

Вона пояснила, що спочатку вони розглядали варіант назвати доньку Тіра Еуфемія, але зрештою відмовилися від цієї ідеї, оскільки поєднання імен видалося надто незвичайним. Сама Метте-Маріт визнала, що якби дівчина народилася зараз, вони, ймовірно, наважилися б вибрати це ім’я.

Королева Метте-Маріт / © Getty Images

«Воно здалося нам настільки особливим, що зрештою ми не ризикнули. Якби це було сьогодні, ми, звісно, вибрали б його, але ми також раді, що назвали Інгрід Олександра», — додала вона.

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Раніше, нагадаємо, ми розповідали, що означають імена нідерландських принцес: Амалія, Алексія та Аріана.

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