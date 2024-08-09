Її мрія не здійснилася: чого найбільше хотіла для своїх синів принцеса Діана

Вважається, що у принців Вільяма і Гаррі в дитинстві та юності були дуже близькі стосунки, які зіпсувалися вже в дорослому віці. Колишній королівський співробітник розповів про те, як брати насправді спілкувалися за зачиненими дверима.

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді, який пропрацював із королівською сім'єю 15 років, за час своєї роботи в королівському будинку добре знав Вільяма та Гаррі, а також їхню покійну матір, принцесу Діану. Він розповів, що незважаючи на нещодавнє загострення стосунків, раніше брати були близькими завдяки улюбленій вечері, яку він готував для них у дитинстві.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Принци Вільям і Гаррі з задоволенням їли сільський пиріг, коли відвідували Кенсінгтонський палац, і їм подобалося проводити час на кухні, пише express.co.uk.

"Іноді вони хотіли прийти і приготувати їжу. Це завжди було тривожним досвідом, але завжди було весело, коли хлопчики були на кухні. І хоча це був королівський палац, вони були королівськими дітьми і, як звичайні діти, бігали вдома, розважаючись", – каже шефкухар.

Не секрет, що коли брати жили з матір'ю Діаною в Кенсінгтонському палаці, вона прагнула дозволити своїм синам жити якомога звичайнішим життям, навіть якщо це означало вечеряти перед телевізором. І найбільше у світі Діана хотіла, щоб їхні теплі стосунки збереглися на все життя. Але її бажання не змогло здійснитися.

Макгрейді також стверджував, що Діана одного разу вказала йому, наскільки контрастними були її двоє синів за характером. Колишній шефкухар поділився, що Діана сказала: "Вільям глибокий, як його батько, а Гаррі просто легковажний, як я".

Принци Вільям і Гаррі з мамою принцесою Діаною / Фото: Getty Images

Не приховує цього і принц Гаррі, він присвятив цій темі у своїй книжці "Запасний" багато сторінок, де докладно написав про стосунки з братом.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

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