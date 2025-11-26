ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Суспільство
343
2 хв

Її назвали "злодійкою": Меган Маркл виявилася вплутана в новий скандал з сукнями

Черговий скандал стався з герцогинею Сассекською після знімання її фотосесії для Harper’s Bazaar.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Днями Меган Маркл звинуватили в тому, що вона забирає речі після участі у фотозніманнях, пояснюючи це тим, що вони мають вирушити до «королівського архіву», пише Page Six з посиланням на свої джерела.

У статті пишуть, що знімаючись для обкладинки Variety 2022 року, герцогиня Сассекська забрала зелену сукню Galvan Ushaia за 1 695 доларів, а нещодавно в ній публіка бачила її у відео, в якому Меган анонсувала запуск своєї святкової колекції для As ever. І як повідомив інсайдера із фешніндустрії, Меган просто забрала цю сукню без дозволу після участі у фотознімманні.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Тепер видання express пише, що Меган спростувала цю інформацію, що забрала собі дизайнерську сукню з фотосесії 2022 року. Герцогиня Сассекська категорично заперечує, що вона залишила у себе дизайнерську сукню без дозволу після того, як одягла її для фотосессії.

Учора ввечері офіційний представник Меган заявив Daily Express: «Натяки на те, що будь-які речі були вилучені без повного відома та згоди стилістів на знімальному майданчику чи їхніх команд, не лише категорично хибні, а й вкрай наклепні. Усі речі було вилучено в умовах повної прозорості та відповідно до договірних умов».

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Для високопоставлених осіб та членів королівської сім’ї звичайною практикою є збереження предметів зі знімань, щоб уникнути можливого перепродажу чи несанкціонованого аукціону у майбутньому.

Джерело повідомило, що збереження деяких предметів було «звичайним і розсудливим» рішенням, щоб уникнути у майбутньому випадків продажу на аукціоні речей, пов’язаних із зірками, особливо з членами королівської родини, за великі суми.

Хоча Меган і її чоловік принц Гаррі склали повноваження старших чинних членів королівської сім’ї 2020 року, вони залишаються членами родини.

Меган і Гаррі / © Associated Press

Меган і Гаррі / © Associated Press

