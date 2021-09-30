Її не бачили 200 років: герцогиня Корнуольська вийшла в світ з брошкою королеви Вікторії

Її не бачили 200 років: герцогиня Корнуольська вийшла в світ з брошкою королеви Вікторії

Герцогиня Корнуольська Камілла захопила не тільки своїм розкішним образом на прем'єрі нового фільму "бондіани", яка відбулася два дні до того в Королівському Альберт-Холі в Лондоні.

74-річна дружина принца Уельського Чарльза і майбутня королева-консорт Великої Британії доповнила свою небесно-блакитну сукню з розсипом каменів діамантовою брошкою, яку публіка не бачила зі смерті королеви Матері Єлизавети. Однак Єлизавета її майже не носила, тож можна сказати, що цю прикрасу, якій приблизно 200 років, не бачив світ ще від того моменту, як вона належала королеві Вікторії.

королева Вікторія / Getty Images

Брошка з діамантовою бахромою і кулоном колись входила до колекції королеви Вікторії. Після її смерті 1901 року прикрасу успадкувала її дочка — принцеса Олена. Доньки принцеси Олени, принцеса Марія Луїза і принцеса Олена Вікторія, були незаміжніми і бездітними, коли їхня мати померла 1923 року. Вони жили разом у будинку Шомберга деякі прикраси з їхніх ювелірних скриньок були спільними.

Принцеса Луїза і принцеса Олена Вікторія, дочки королеви Вікторії / Getty Images

Після смерті принцес Олени 1948-го року і Марії Луїзи 1956 року брошку заповіли королеві матері Єлизаветі — дружині короля Георга VI. А після смерті королеви-матері 2002 року ювелірну реліквію успадкувала її дочка — королева Єлизавета II. Сама королева цю брошку не носить, а ось своїй невістці охоче її позичила.

Єлизавета Боуз-Лайон / Getty Images

Герцогиня Корнуольська одягла прикрасу без кулона, якою вона була в первісному вигляді. Таким чином брошка, якій понад двісті років, отримала нове дихання і, можливо, Камілла продовжить одягати її на якісь особливі заходи.

герцогиня Корнуольська / Associated Press

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Прикраси герцогині Корнуольської Камілли (11 фото)

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