Її не бачили майже сто років: принцеса Кейт з'явилася на бенкеті в тіарі матері королеви Єлизавети ІІ

Принц і принцеса Уельські відвідали державний бенкет в Букінгемському палаці, організований на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружини Кім Кеон Хі.

Принцеса Кейт викликала фурор не тільки новою білою сукнею з накидкою від її улюбленої дизайнерки Jenny Packham, яка була дуже схожа на ту, яку Кетрін одягала на банкет на честь президента Південної Африки минулого року. Це зовсім нова сукня, вартістю 4834 доларів, принцеса доповнила її алтасним клатчем кольору слонової кістки Anya Hindmarch і особливою тіарою Strathmore Rose, яка належала матері королеви Єлизавети II — Єлизаветі Боуз-Лайон.

Принцеса Уельська на державному банкеті у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Цю тіару востаннє бачили на публіці у 30-х роках. Тому Кетрін викликала фурор, вперше її "вигулявши".

За даними The Court Jeweler, назва аксесуара походить від імені батька королеви-матері, який був графом Стратмором та Кінггорном. Тіара стала весільний подарунок Єлизаветі, коли вона вийшла заміж за принца Альберта (майбутнього короля Георга VI, батька королеви Єлизавети II). Образ свій принцеса Уельська також доповнила красивим макіяжем та сережками з діамантами зі скриньки королеви Єлизавети II.

Єлизавета Боуз-Лайон у тіарі Strathmore Rose, листопад 1926 року / Фото: Getty Images

"Кейт завжди давала зрозуміти, що хотіла б наслідувати королівську роль королеви-матері, і носіння її коштовностей є важливим символом цієї спадкоємності", — розповіла People Лорен Кіна, засновниця The Court Jeweller. "Цілком ймовірно, що Кейт вирішила носити тіару рівно через сто років після того, як королева-мати вперше отримала її. "Тіара у двох оправах, що дозволяє носити її або на лобі, або на маківці. Королева-мати використовувала її обома способами, а Кейт обрала більш традиційний варіант для банкету", — додає експертка.

Принцеса Уельська на державному банкеті у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська на державному бенкеті у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

У короля Чарльза III завжди були теплі стосунки з його бабусею королевою Єлизаветою, яка померла 2002 року. Поява принцеси Кейт на публіці в цій тіарі це, швидше за все, натяк на її міцний зв'язок із монархом. Зовсім нещодавно король назвав Кейт своєю улюбленою невісткою.

Принц Вільям та принцеса Уельська на державному бенкеті у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

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