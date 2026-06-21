Її не лише звільнили: медсестра, яка намагалася продати медичні записи принцеси Уельській, отримала покарання

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Відомо, що співробітницю приватної клініки, в якій майбутню королеву - принцесу Уельську Кейт було госпіталізовано 16 січня 2024 року, було позбавлено права займатися медичною діяльністю.

Це сталося після внутрішнього розслідування, розпочатого у зв'язку із заявами про те, що співробітник, ймовірно, медсестра, намагався отримати доступ до конфіденційних медичних записів принцеси, повідомляє mirror. Управління комісара з інформації Великої Британії (ICO) було повідомлено про серйозне передбачуване порушення протягом 72 годин після інциденту.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Правління комісара з інформації брало участь у розслідуванні та погодилося з рішенням про звільнення даної особи та виключення її з медичного реєстру.

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У новій заяві наглядовий орган захисту конфіденційності повідомив, що колишньому медичному працівникові було винесено попередження за навмисне неправомірне використання особистих медичних записів принцеси Уельської та за пропозицію розкрити їх за фінансову вигоду.

Ієн Галм, виконавчий директор з нагляду за дотриманням нормативних вимог, заявив: «Люди мають бути впевнені в тому, що особиста інформація, яку вони надають медичним установам, знаходиться в безпеці та захищена від експлуатації. Коли ця довіра порушується, закон має дозволяти нам вживати заходів. Ми без вагань порушуватимемо кримінальні справи там, де це необхідно і пропорційно».

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Представник Лондонської клініки заявив: «Ми всі дуже пишаємося тим, що надаємо кожному пацієнту в Лондонській клініці найвищі стандарти обслуговування та конфіденційності. Ми раді, що наша робота з Управлінням захисту даних (ICO) завершила цей сумний і поодинокий інцидент. Лікарня не порушила жодних нормативних вимог».

Нагадаємо, принцеса Уельська та її сім'я публічно не висувала жодних претензій до клініки.

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