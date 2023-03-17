Її не носила навіть королева Ранія: принцеса Іман вийшла заміж в особливій тіарі

Тиждень тому королева Ранія та король Абдалла II видали заміж старшу дочку принцесу Іман.
Весілля 26-річної принцеси відбулося 12 березня. Ми показували вам знімки з цієї красивоъ церемонії, а сьогодні хочемо розповісти про тіару, яка була того дня на голові в Іман.
Наречена виходила заміж у пошитій на замовлення весільній сукні Dior та діамантовій тіарі. Це витончена тіара Chaumet, яка колись належала її бабусі по батьківській лінії, принцесі Муні Аль Хусейн.
Як пише Express, тіара була замовлена паризькому ювелірному дому Chaumet і вважається подарунком матері короля Абдалли, принцеси Муни Аль-Хусейн.
Тим не менш, тіару ніколи не бачили на публіці, а це означає, що принцеса Іман могла бути першою королівською особою в Йорданії, яка одягла цю прикрасу.
Проте, раніше публіка вже бачила принцесу Іман у тіарі. За тиждень до весілля її мати королева Ранія опублікувала ролик, у якому її дочка з'явилася у трикутній діамантовій тіарі королеви Ранії.
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