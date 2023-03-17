Її не носила навіть королева Ранія: принцеса Іман вийшла заміж в особливій тіарі

Весілля 26-річної принцеси відбулося 12 березня. Ми показували вам знімки з цієї красивоъ церемонії, а сьогодні хочемо розповісти про тіару, яка була того дня на голові в Іман.

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотіса / Фото: Getty Images

Наречена виходила заміж у пошитій на замовлення весільній сукні Dior та діамантовій тіарі. Це витончена тіара Chaumet, яка колись належала її бабусі по батьківській лінії, принцесі Муні Аль Хусейн.

Як пише Express, тіара була замовлена паризькому ювелірному дому Chaumet і вважається подарунком матері короля Абдалли, принцеси Муни Аль-Хусейн.

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотіса / Фото: Getty Images

Тим не менш, тіару ніколи не бачили на публіці, а це означає, що принцеса Іман могла бути першою королівською особою в Йорданії, яка одягла цю прикрасу.

Принцеса Іман / Фото: Getty Images

Проте, раніше публіка вже бачила принцесу Іман у тіарі. За тиждень до весілля її мати королева Ранія опублікувала ролик, у якому її дочка з'явилася у трикутній діамантовій тіарі королеви Ранії.

Весілля принцеси Іман та Джаміля Терміотіса / Фото: Getty Images

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