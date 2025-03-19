Її не впізнати: опубліковано фото Меган Маркл зі шкільних часів

Школа, в якій навчалася герцогиня Сассекська, привітала її з запуском шоу та опублікувала архівне фото Меган.

Меган Маркл закінчила римо-католицьку школу 1999 року. Ймовірно, вчителі дуже пишаються своєю випускницею, чиє популярне шоу Netflix "З любов'ю, Меган" було продовжено на другий сезон.

Школа поділилася зворушливою фотографією герцогині Сассекської, зробленою під час її навчання у старшій школі Immaculate Heart High School у Лос-Анджелесі, на якій Меган стоїть поряд із великою статуєю Марії та Ісуса.

"Коли твій близький друг із середньої / старшої школи посилає тобі щось із твоєї альма-матер, і це викликає у тебе найбільшу усмішку на обличчі. Вперед, Панди @ihpandas.

Дякую, Суш, цілую❤️", – перепостила фото Меган у своєму Instagram.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

На фото юна Меган одягнена у просту білу сукню з дрібним чорним візерунком, кардиган кольору зеленої шавлії. На волоссі у неї тонка золота пов'язка. Знімок було зроблено понад 25 років тому і, схоже, його публікація дуже зворушила Меган.

Нагадаємо, що днями герцогиня показувала, як пекла зелені вафлі для своєї сім'ї на честь Дня святого Патріка.

Вафлі, які пекла Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

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