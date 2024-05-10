Її не впізнати: який вигляд мала Грейс Келлі у день святкування 25-річчя вступу на трон її чоловіка Реньє ІІІ

9 травня 1974 року у Монако відзначали 25-річчя вступу на престол князя Реньє III – чоловіка принцеси Грейс Келлі.
В Instagram княжої родини Монако поділилися архівним знімком, зробленим того дня.
"50 років тому... 9 травня 1974 року Монако відзначило 25-річчя вступу на престол принца Реньє III. Після меси, відслуженої вранці в соборі Монако, царська родина повернулася пішки до Княжого палацу, щоб бути присутнім на концерті.
Урочистості з нагоди 25-річчя правління князя Реньє тривали до 12 травня 1974 року і завершилися великим сільським обідом, запропонованим усім монегаскам на площі Фонв'єї", — зазначено у підписі до опублікованих знімків.
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Князь Реньє III – тринадцятий князь Монако з династії Гримальді. Правил з 1949 по 2005 рік. На княжий престол він вступив після того, як 9 травня 1949 помер його дід, князь Луї II. Формально спадкоємицею титулу була мати Реньє, княгиня Шарлотта, але вона відмовилася від престолу на користь свого сина.
Нагадаємо, Реньє III був одружений з голлівудською оскароносною акторкою Грейс Келлі.
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