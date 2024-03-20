Її не впізнати: який вигляд мала королева Летиція на весільній вечірці Кейт та Вільяма

2011 року тоді ще спадковий принц Феліпе, його дружина принцеса Летиція та її свекруха королева Софія були запрошені на весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма, яке відбулося 29 квітня.

Напередодні весільної церемонії в готелі Mandarin Oriental у Лондоні відбулася передвесільна вечірка, яку Летиція та Феліпе також відвідали. Сьогодні згадуємо, яким образом тоді здивувала публіку іспанська принцеса.

Принц Феліпе, принцеса Летиція та королева Софія на передвесільній вечірці на честь весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 2011 рік / Фото: Getty Images

Летиції тоді було 39 років. Вона з'явилася того дня на вечірці у ліловій сукні з корсетом та пишною спідницею з квітковою вишивкою та бісером. Зверху спідниця була вкрита тонким шаром органзи. У вухах у Летиції були сережки-висячки з діамантами, а на пальці виблискувала обручка і заручальна каблучка, яку нині королева вже не носить.

Також іншим був колір волосся Летиції. Вона фарбувала волосся у світлий відтінок, а зараз воліє ходити з натуральним. Того дня волосся принцеса зібрала в низький пучок.

Принц Феліпе та принцеса Летиція на передвесільній вечірці на честь весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 2011 рік / Фото: Getty Images

Принц Феліпе теж мав елегантний вигляд у чорному костюмі-трійці та білій сорочці та з краваткою-метеликом. А його мати королева Софія також носила сукню з пишною спідницею шоколадно-коричневого кольору із бірюзовою вишивкою.

У день весілля Кейт та Вільяма принцеса Летиція з'явилася в лососевій сукні прямого силуету також з квітковою вишивкою та бісером, туфлях, підібраних до тону, одягла високі рукавички і в руках тримала шарф та сатиновий клатч. На голові у Летиції був капелюх із вуаллю. Її свекруха королева Софія з'явилася на заході у фіолетовому костюмі та з бантом на голові, а принц Феліпе одягнув військову форму.

Королева Софія, принц Феліпе та принцеса Летиція на весіллі Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 2011 рік / Фото: Getty Images

Цього року принц та принцеса Уельські відсвяткують 13-ту річницю від дня свого весілля.

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