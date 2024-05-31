Її не впізнати: який вигляд мала племінниця принцеси Діани – леді Кітті Спенсер у 16 років

На цьому архівному фото Кітті Спенсер зображена 31 серпня 2007 року дорогою на службу на честь пам'яті її покійної тітки принцеси Уельської Діани. Діти Діани – принци Вільям і Гаррі того дня організували службу на честь їхньої матері в десяту річницю від дня її смерті.

Леді Кітті Спенсер / Фото: Associated Press

Леді Кітті тоді було 16 років. Білява дівчина приїхала того дня на службу в короткій синій сукні і з білим капелюхом-таблеткою на голові з пір'ям і чорною вуаллю. Одягнена в чорні колготи і взута в лаковані туфлі на підборах.

Леді Кітті Спенсер / Фото: Associated Press

Через десять років її назвуть однією з найкрасивіших гостей на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Важко не помітити, як змінилася модель за минулі роки.

Леді Кітті Спенсер на весіллі Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам нове фото Кітті на прогулянці з дочкою. Цього року Спенсер повідомила, що стала матір'ю.

Леді Кітті Спенсер / Фото: Associated Press

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