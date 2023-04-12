Її не впізнати: який вигляд мала принцеса Анна у дванадцять років

Ми натрапили на архівне фото британської королівської родини, на якому зображена єдина дочка королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

На знімку, зробленому 12 квітня 1962 року, принцесу Анну знято під час бесіди з герцогинею Бофор, того дня вони перебували на перегонах Британського кінного товариства з бадмінтону, які відбуваються у Глостерширі.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Принцесу Анну на фото не впізнати, тоді дівчинці було лише 12 років. Вона одягнена у короткий жакет та спідницю у складку довжини до колін, на ній білі гольфи та чорні балетки. У руках принцеса тримає книжку та плащ, а ще має коротку стрижку.

Цього року королівській принцесі виповниться вже 73 роки. І вона, як і раніше, непохитно виконує свої королівські обов'язки.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Читайте також: