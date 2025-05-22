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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
610
Час на прочитання
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Її не впізнати: який вигляд має під час другої вагітності колишня дівчина принца Гаррі

Колишня дівчина принца Гаррі — Крессіда Бонас — незабаром стане мамою вдруге.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крессида Бонас

Крессида Бонас / © Getty Images

Сьогодні Крессіда з’явилася на публічному заході вперше за багато місяців. Молода мати відвідала ранок поезії, організований Донною Ешворт на честь тижня поінформованості про психічне здоров’я у Nexus Club London у Лондоні.

36-річна Бонас була одягнена у яскравий лимонний джемпер, бірюзові штани в гороховий принт та біло-бежеві кросівки, а на плечі у неї висіла об’ємна плетена сумка.

Крессіда Бонас / © Getty Images

Крессіда Бонас / © Getty Images

Крессіда продемонструвала свій великий вагітний живіт, а образ доповнила золотою підвіскою з кулоном, біляве волосся розпустила і була зовсім без макіяжу.

Нагадаємо про те, що Бонас вагітна вдруге вона оголосила в січні 2025 року. У неї та її чоловіка Гаррі Вентворта-Стенлі є дворічний син Вілбур. Обидві вагітності Крессіди стали можливі завдяки процедурі ЕКО, про що дівчина відверто розповідала в есе.

Крессіда Бонас і її чоловік Гаррі Вентворта-Стенлі / © Instagram Крессіди Бонас

Крессіда Бонас і її чоловік Гаррі Вентворта-Стенлі / © Instagram Крессіди Бонас

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Дата публікації
Кількість переглядів
610
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