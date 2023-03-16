Її не запросили: член королівської родини, якого король Чарльз III не хоче бачити на своїй коронації

Так нещодавно стало відомо, що Меган і Гаррі надіслали запрошення на коронацію і хоча пара офіційно не оголошувала про своє рішення поїхати чи ні, в кулуарах кажуть, що ті, хто займається розсадкою гостей на заході, вже знають, куди посадять подружжя Сассекських. А це означає, що пара дала свою згоду на присутність на коронації.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

А ось Сара Йоркська, колишня дружина принца Ендрю та мати принцес Беатріс та Євгенії, нещодавно розповіла, що не отримувала запрошення на коронацію монарха. Під час одного із інтерв'ю в Америці Сара розповіла, що її не запросили на коронацію Чарльза III.

На запитання, чи вдалося їй отримати запрошення на історичну подію, герцогиня пожартувала, що це "підлягає уточненню". А коли її запитали, чи вона планує поїхати, Фергі відповіла: "Запрошення ще не розіслані".

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Також під час цього інтерв'ю з редакторкою журналу Glamour Самантою Баррі, герцогиня Йоркська розповіла про те, які близькі в неї були стосунки з королевою Єлизаветою II і як вона за нею сумує.

Читайте також: