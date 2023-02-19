Її немає в королівській скарбниці: який вигляд мала улюблена брошка принцеси Маргарет і що з нею сталося

Сестра королеви Єлизавети II – принцеса Маргарет – дуже любила мати розкішний вигляд. Кожен свій образ вона ретельно продумувала. Були в її скриньці і улюблені прикраси, які її Високість носила найчастіше.

Принцеса Маргарет, як згадують експерти, колекціонувала прикраси із рубінами. Навіть заручальна каблучка, подарована їй фотографом Ентоні Армстронг-Джонсон, було з рубіновим каменем.

Серед улюбленців принцеси була брошка у вигляді квітки. Експерти з ювелірних виробів британського рітейлера Steven Stone уважно вивчили брошку, яку часто носила Маргарет і розповіли, де вона зараз перебуває, пише еxpress.co.uk.

"Квіткова брошка принцеси Маргарет з рубінами і діамантами — ефектна прикраса, яку принцеса носила все своє життя. Овальна рубінова тичинка та прикраса у вигляді листа були виготовлені Cartier 1948 року як брошка-кліпса, але пізніше вона була перетворена на брошку на шпильці. Одні з найдорожчих каменів у всьому світі, рубіни - прекрасні камені, які потрібно мати під рукою, якщо ви знаходитесь в розпалі суперечок або конфліктів, що часто траплялося з принцесою Маргарет. Я оцінюю брошку приблизно в 50 000 доларів", - сказав один із експертів.

Брошка принцеси Маргарет / Фото: Getty Images

Принцеса Маргарет носила брошку на Дербі в Епсомі у травні 1955 року, на лондонській прем'єрі "Доктора Живаго" у квітні 1966 року та на Королівському європейському прев'ю мюзиклу "Оплески" в Лондоні.

Принцеса Маргарет, травень 1955 року, Епсом / Фото: Getty Images

Але після смерті принцеси 2002 року її діти, Девід та Сара, провели розпродаж майна матері для того, щоб врегулювати рахунок податку на спадщину. Тоді на аукціон було виставлено понад 800 сімейних реліквій, зокрема весільна тіара принцеси Маргарет, яка пішла з молотка за приголомшливі 926 000 фунтів стерлінгів (1 115 274 доларів).

Принцеса Маргарет на прем'єрі "Доктора Живаго" у Лондоні, 1966 рік / Фото: Getty Images

А брошка з рубіном, що виявилася неймовірно популярною, була продана за рекордні 108 000 фунтів стерлінгів (понад 130 тисяч доларів).

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

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