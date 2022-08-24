Її ніхто не змушував: журналіст BBC зробив заяву про гучне інтерв'ю принцеси Діани

31 серпня виповниться 25 років від дня загибелі принцеси Уельської Діани. Про Діану згадують багато і одним із ключових моментів її біографії є інтерв'ю, яке принцеса дала програмі "Панорама" на ВВС.
1995 року Діана нібито під тиском дала інтерв'ю журналісту Мартіну Баширу, яке вийшло у програмі "Панорама". У ньому принцеса вперше розповіла про проблеми у шлюбі та своє здоров'я. Програма стала сенсацією у всьому світі і була одним із найяскравіших свідчень розриву леді Діани та принца Чарльза.
Пізніше з'ясувалося, що Башир використав підроблені документи та "обманні методи", щоб заманити принцесу до студії. Після судового розгляду компанія BBC заявила, що виплатить 2 мільйони доларів як компенсацію за це інтерв'ю, хоча сам Башир заявив, що не шкодує ні про що і вважає це інтерв'ю найкращим у своїй кар'єрі.
А ось британський журналіст Девід Дімблбі, колишній ведучий поточних та політичних програм на ВВС заявив, що не вірить у те, що принцесу Уельську змушували давати це інтерв'ю, оскільки вона явно хотіла "висловити свою роль", — пише Daily Mail.
Девід сказав, що Діану не "залякували і не змушували" це робити. Заяви містера Дімблбі пролунали після того, як у неділю ввечері розпочався чотирисерійний серіал Channel 4, який розслідує смерть принцеси Діани.
30 серпня, напередодні 25-ї річниці загибелі Діани, 83-річний журналіст представить документальний фільм про ВВС, в якому розповідає про найбільші протиріччя. У фільмі йому не дозволили використати кадри з Діаною.
В інтерв'ю Radio Times він сказав: "Я розумію заперечення принца Вільяма і проблему, пов'язану з тим, як було отримано інтерв'ю, але я не вірю, що Діану змусили дати його. Вона явно хотіла розповісти про свою роль, і її не залякували і не "Примушували до цього. Відео показує, що те, що вона говорила, було щирим", — йдеться в заяві журналіста.
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