Її ніхто не змушував: журналіст BBC зробив заяву про гучне інтерв'ю принцеси Діани

31 серпня виповниться 25 років від дня загибелі принцеси Уельської Діани. Про Діану згадують багато і одним із ключових моментів її біографії є інтерв'ю, яке принцеса дала програмі "Панорама" на ВВС.

1995 року Діана нібито під тиском дала інтерв'ю журналісту Мартіну Баширу, яке вийшло у програмі "Панорама". У ньому принцеса вперше розповіла про проблеми у шлюбі та своє здоров'я. Програма стала сенсацією у всьому світі і була одним із найяскравіших свідчень розриву леді Діани та принца Чарльза.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Пізніше з'ясувалося, що Башир використав підроблені документи та "обманні методи", щоб заманити принцесу до студії. Після судового розгляду компанія BBC заявила, що виплатить 2 мільйони доларів як компенсацію за це інтерв'ю, хоча сам Башир заявив, що не шкодує ні про що і вважає це інтерв'ю найкращим у своїй кар'єрі.

А ось британський журналіст Девід Дімблбі, колишній ведучий поточних та політичних програм на ВВС заявив, що не вірить у те, що принцесу Уельську змушували давати це інтерв'ю, оскільки вона явно хотіла "висловити свою роль", — пише Daily Mail.

Девід Дімблбі / Фото: Associated Press

Девід сказав, що Діану не "залякували і не змушували" це робити. Заяви містера Дімблбі пролунали після того, як у неділю ввечері розпочався чотирисерійний серіал Channel 4, який розслідує смерть принцеси Діани.

30 серпня, напередодні 25-ї річниці загибелі Діани, 83-річний журналіст представить документальний фільм про ВВС, в якому розповідає про найбільші протиріччя. У фільмі йому не дозволили використати кадри з Діаною.

Принцеса Діана та Мартін Башир, інтерв'ю "Панорамі", 1995 рік / Фото: Getty Images

В інтерв'ю Radio Times він сказав: "Я розумію заперечення принца Вільяма і проблему, пов'язану з тим, як було отримано інтерв'ю, але я не вірю, що Діану змусили дати його. Вона явно хотіла розповісти про свою роль, і її не залякували і не "Примушували до цього. Відео показує, що те, що вона говорила, було щирим", — йдеться в заяві журналіста.

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