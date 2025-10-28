Її носила її мама і бабуся: принцеса Катаріна-Амалія приїхала на концерт в особливій сукні з пір’я

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса з’явилася на заході у зеленій сукні зі страусового пір’я, яку раніше носили її мама королева Максима та бабуся королева Беатрікс. Зверху Катаріна-Амалія накинула чорне пальто з вовни від Max Mara та доповнила образ чорним атласним клатчем Gianvito Rossi та замшевими туфлями-човниками від Aquazzura.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Ця сукня за даними Vanitatis була створена Терезією Фрейгденхіль 1981 року для офіційного візиту до Бельгії тодішньої королеви Беатрікс. Цю непідвладну часу сукню згодом носила королева Максима за різних випадків, включаючи День національного визволення та концерт 2014 року. Сукня завжди доповнювалася поясом, що підкреслює силует, і навіть була вкороченою.

Королева Максима в цій же сукні в 2014 році / © Getty Images

Сьогодні Амалія вдихнула в неї нове життя, продемонструвавши, як традиції та стиль передаються з покоління до покоління в королівській родині Нідерландів.

Принцеса Катаріна-Амалія доповнила образ сережками-висячками, виразним вечірнім макіяжем, світле волосся зібрала в низький пучок, зробила світлий манікюр і вдягла кілька каблучок із камінням. Також на шиї у дівчини красувалося тонке намисто.

Принцеса Катаріна-Амалія, королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як принцеса Катаріна-Амалія знову захопила глибоким реверансом на урочистій церемонії.