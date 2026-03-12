- Дата публікації
Її оббризкали шампанським: з королевою Максимою стався конфуз на заході
Королева Нідерландів днями повернулася з відпустки, яку проводила в горах.
Сьогодні Її Величність Максима прибула на церемонію хрещення науково-дослідного судна "Анна Вебер-ван Боссе" у порту NIOZ на острові Тексел біля узбережжя Нідерландів.
Під час церемонії вітер не пощадив королеву. Коли пляшку шампанського розбили об судно, піднявся вітер і Максиму оббризкало шампанським. Їй також довелося боротися зі своїм розпущеним волоссям, яке майоріло на всі боки.
Для церемонії хрещення корабля Максима одягла знайому сукню, модель від модного дому Natan. Поверх сукні на ній було пальто і йому до тону королева підібрала мініатюрний капелюх. Також вона одягла чорні прозорі колготи і взула шкіряні туфлі-човники на високих підборах.
Раніше ми вже показували, як з королевою стався конфуз, коли вона намагалася впоратися з вітряною погодою і несла парасольку в руках.