Її оббризкали шампанським: з королевою Максимою стався конфуз на заході

Королева Максима / © Getty Images

Сьогодні Її Величність Максима прибула на церемонію хрещення науково-дослідного судна "Анна Вебер-ван Боссе" у порту NIOZ на острові Тексел біля узбережжя Нідерландів.

Під час церемонії вітер не пощадив королеву. Коли пляшку шампанського розбили об судно, піднявся вітер і Максиму оббризкало шампанським. Їй також довелося боротися зі своїм розпущеним волоссям, яке майоріло на всі боки.

Королева Максима / © Getty Images

Для церемонії хрещення корабля Максима одягла знайому сукню, модель від модного дому Natan. Поверх сукні на ній було пальто і йому до тону королева підібрала мініатюрний капелюх. Також вона одягла чорні прозорі колготи і взула шкіряні туфлі-човники на високих підборах.

Раніше ми вже показували, як з королевою стався конфуз, коли вона намагалася впоратися з вітряною погодою і несла парасольку в руках.