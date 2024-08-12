Її останній притулок: який вигляд має острів, де похована принцеса Діана

Цього року виповниться 27 років після смерті принцеси Уельської Діани.

Діана загинула 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автомобільній аварії в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Принцеса їхала на задньому сидінні разом зі своїм коханим Доді-аль-Фаєдом, вони обоє не були пристебнуті. Передбачається, що саме це стало причиною того, що принцеса не вижила.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Доді та водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла, а охоронець Діани та Аль-Фаєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний, хто вижив у тій аварії.

Похована принцеса Діана була на території сімейного маєтку Спенсерів — Елторпі, на відокремленому острові, на який не може просто так ступити нога людини.

Острів на території Елторп-гауса, де похована принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у липні 2021 року на честь 60-річчя від дня народження принцеси Діани було відкрито її статую в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу. Її відкривали сини принцеси – принци Вільям та Гаррі, які ворогують уже багато років.

Статуя принцеси Діани / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що королівські експерти переконані, якби принцеса Уельська була жива, вона ніколи б не допустила, щоб її сини ворогували.

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