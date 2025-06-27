Її переслідують подібні ситуації: королева Матильда з чоловіком-королем застрягла в Чилі через проблеми з літаком

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

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Бельгійські королівські особи застрягли в Чилі через несправність літака. Королівське подружжя мало вилетіти з аеропорту Антофагаста сьогодні вранці на борту літака разом з урядовцями, лідерами бізнесу, вченими і представниками ЗМІ, але літак «затріщав» і «затих» під час рулювання на злітно-посадкову смугу.

Пасажирам повідомили, що Airbus A340-300 пошкоджений і зліт буде затриманий «на кілька годин», проте пізніше рейс було скасовано, а джерела повідомили, що «було зруйновано шину». Інцидент стався під час першого за 60 років державного візиту короля Бельгії до Латинської Америки, пише express.co.uk.

Королева Матильда і король Філіпп / © Getty Images

Зазначимо, виліт Матильди і Філіпа також був затриманий на 24 години через технічні неполадки лайнера. Королівська пара мала вилетіти з аеропорту Мельсбрук о 9 ранку минулої неділі, але напередодні ввечері їм повідомили, що у їхнього літака виникли технічні неполадки. Зрештою вони вилетіли в понеділок вранці.

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Нагадаємо, раніше королева Матильда пережила неприємний досвід, коли літак був змушений здійснити пріоритетне приземлення у лютому цього року. Матильда прямувала до Коста-Ріки для триденної подорожі, коли під час польоту літак отримав тріщину на лобовому склі. Тоді лайнер приземлився у міжнародному аеропорту Сан-Хосе-Хуан-Сантамарія, а королеві не сказали про інцидент, що трапився.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images