Її переслідували, як і принцесу Діану: фото Сари Йоркської за кермом авто неподалік Лондона

На цьому архівному фото Сара Йоркська зазнімкована за кілька місяців до свого розлучення з принцом Ендрю, герцогом Йоркським.

Сара і принц Ендрю, середній син королеви Єлизавети II, розлучилися ще 1992 року, але офіційно оформили розлучення лише 30 травня 1996 року.

На цьому фото герцогиня Йоркська заскочена за кермом свого авто, коли вона поверталася додому до свого будинку у Вентворті, неподалік Лондона, 17 січня 1996 року. 36-річна герцогиня розійшлася з 35-річним принцом Ендрю у березні 1992 року.

Сара одягнена в молочно-білу блузку, її пекуче-руде кучеряве волосся розпущене, а поряд на сидінні стоїть плетений кошик.

Сара Йоркська, 1992 рік / Фото: Associated Press

Такі фото ви могли бачити і у принцеси Уельської Діани, але тільки з різницею в 10-15 років, коли леді Діана ще тільки заручилася з принцом Чарльзом. Будучи у шлюбі Діана все рідше сама сідала за кермо, оскільки за нею постійно полювали папараці.

Сара Йоркська та принцеса Діана в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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