Її присутність під питанням: королева Єлизавета II може пропустити службу пам'яті на честь принца Філіпа

29 березня 2022 року члени британської королівської родини та інших королівських домів відвідають пам'ятну службу на честь перших роковин від дня смерті герцога Единбурзького Філіпа.

Зараз у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що присутність королеви Єлизавети II, яка є дружиною принца Філіпа, зараз під питанням. Королівський редактор The Mirror Рассел Маєрс каже, що ще невідомо, чи Єлизавета II буде достатньо здоровою, щоб відвідати поминальну службу свого покійного чоловіка принца Філіпа наприкінці місяця.

Очікується, що більшість членів королівської сім'ї візьмуть участь у пам'ятному заході, але ця подія відбувається в той час, коли королева Єлизавета II змушена була відмовитися від кількох зобов'язань останнім часом. Одним із них була служба на честь Дня Співдружності, яка відбулося раніше цього тижня у Вестмінстерському абатстві. Її відвідали її старший син принц Чарльз із дружиною Каміллою, двоюрідна сестра принцеса Олександра, принц Вільям та герцогиня Кетрін.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Associated Press

Згідно з джерелами в палаці, останніми місяцями 95-річна монархиня зіткнулася з деякими проблемами з мобільністю, і навіть сама жартувала, що їй зараз все важче пересуватися

Рассел Маєрс говорить The Royal Beat True Royalty TV: "Ви повинні бути реалістами. Їй лише через кілька тижнів виповниться 96 років, вона ухвалила свої власні обмеження. Я не думаю, що ми коли-небудь побачимо, як вона відступить, але ми, ймовірно, бачитимемо її менше і менше", — заявив він.

Вже точно відомо, що пам'ятну службу також пропустить онук Філіпа та Єлизавети ІІ – принц Гаррі. Йому не вдалося досягти угоди щодо безпеки своєї сім'ї під час перебування у Великій Британії, тому він не приїде.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Associated Press

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