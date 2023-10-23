Її шкіра сяє: експерти розкрили секрет краси принцеси Кейт

Принцеса Уельська має чудовий вигляд, а її шкіра сяє. Зазвичай вона наносить дуже легкий макіяж для своїх публічних виходів та не потребує товстого шару тонального засобу.

Шкіра принцеси Кейт має свіжий та молодий вигляд. Не складно здогадатися, що вона користується якісними продуктами та дуже добре живить свою шкіру.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Експерти онлайн-фітнес-ресурсу Total Shap припустили, що одним із секретів догляду за шкірою Кейт може бути колаген. За даними Healthline, колаген — "найпоширеніший білок у вашому організмі". Він виконує безліч важливих функцій, одна з яких надання шкірі структури.

"Колаген, відомий своєю роллю у підтримці еластичності та загального стану шкіри, став модним словом в індустрії краси та здоров'я. Кейт Міддлтон використовує колаген, щоб досягти свого фірмового сяйва", — говорить один з експертів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Як пише express, тим, хто шукає більш дешеву альтернативу сироватці, що підвищує рівень колагену, варто дотримуватися дієти, що сприяє виробленню колагену, — адже це гарний спосіб надати вашій шкірі сяйва і молодості. На думку експертів, дієта, багата на колаген, може включати лосось, сочевицю і капусту, і, передбачається, що Кейт їсть ці продукти у великих кількостях.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше стиліст поділився лайфгаком, як укласти чубок-шторку, як у Кейт Міддлтон.

Читайте також: