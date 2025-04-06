Її слова виявилися правдою: що принцеса Діана говорила про Чарльза та Каміллу

Чарльз та Діана / © Associated Press

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Королівська експертка Дженні Бонд розмірковує про їхній довгий шлях до весілля. Каміллу свого часу називали «руйнівницею шлюбу Чарльза та його першої дружини принцеси Діани«, люди кричали їй у слід не найприємніші слова, а деякий період свого життя вона навіть намагалася уникати публіки.

Експертка каже, що якось принцеса Діана зізналася їй, що «будь-який шлюб Чарльза, який він міг би укласти, на її думку, ніколи не був би таким міцним, як його любов до Камілли. Так воно й виявилося».

Камілла і Чарльз у 70-х / © Getty Images

Через п’ятдесят років після того, як їх сфотографували стоячи разом під деревом на матчі з поло в Сайренсестері, Чарльз і Камілла відсвяткують двадцятиріччя подружнього щастя, пише Mirror.

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У липні 1997 року, через рік після розлучення з Діаною, король Чарльз наважився влаштувати розкішну вечірку у своєму будинку в ХГайгроуві на честь 50-річчя Камілли. І цього разу вона не пробралася туди потай.

«Я була серед групи репортерів і камер, запрошених постояти біля воріт і подивитися, як Камілла прибуде на свій великий вечір. Машина промайнула під’їзною доріжкою, сповільнюючись, щоб клацнули спалахи. І ось вона: жінка з Вілтшира, яка так довго була в тіні, усміхнена і вся вбрана, з діамантовим намистом (як кажуть, подарунком принца), що майже засліплює нас у яскравому світлі.

Послання до світу було ясним: Чарльз і Камілла були парою офіційно», — згадує експертка.

Чарльз і Камілла / © Associated Press

Принцеса Діана знала про це і їй дуже хотілося затьмарити цей захід за будь-яку ціну. У той час вона перебувала на відпочинку в Сен-Тропе зі своїм бойфрендом Додді Аль-Фаєдом. Тому леді Ді вдягла сміливий купальник у леопардовий принт від Gottex і спеціально вийшла до папараці попозувати. А наступного дня знімки були на перших сторінках британських таблоїдів.

Через шість тижнів Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

Принцеса Діана / © Getty Images