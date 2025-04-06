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Її слова виявилися правдою: що принцеса Діана говорила про Чарльза та Каміллу
9 квітня король Чарльз та королева Камілла відсвяткують двадцяту річницю від дня весілля.
Королівська експертка Дженні Бонд розмірковує про їхній довгий шлях до весілля. Каміллу свого часу називали «руйнівницею шлюбу Чарльза та його першої дружини принцеси Діани«, люди кричали їй у слід не найприємніші слова, а деякий період свого життя вона навіть намагалася уникати публіки.
Експертка каже, що якось принцеса Діана зізналася їй, що «будь-який шлюб Чарльза, який він міг би укласти, на її думку, ніколи не був би таким міцним, як його любов до Камілли. Так воно й виявилося».
Через п’ятдесят років після того, як їх сфотографували стоячи разом під деревом на матчі з поло в Сайренсестері, Чарльз і Камілла відсвяткують двадцятиріччя подружнього щастя, пише Mirror.
У липні 1997 року, через рік після розлучення з Діаною, король Чарльз наважився влаштувати розкішну вечірку у своєму будинку в ХГайгроуві на честь 50-річчя Камілли. І цього разу вона не пробралася туди потай.
«Я була серед групи репортерів і камер, запрошених постояти біля воріт і подивитися, як Камілла прибуде на свій великий вечір. Машина промайнула під’їзною доріжкою, сповільнюючись, щоб клацнули спалахи. І ось вона: жінка з Вілтшира, яка так довго була в тіні, усміхнена і вся вбрана, з діамантовим намистом (як кажуть, подарунком принца), що майже засліплює нас у яскравому світлі.
Послання до світу було ясним: Чарльз і Камілла були парою офіційно», — згадує експертка.
Принцеса Діана знала про це і їй дуже хотілося затьмарити цей захід за будь-яку ціну. У той час вона перебувала на відпочинку в Сен-Тропе зі своїм бойфрендом Додді Аль-Фаєдом. Тому леді Ді вдягла сміливий купальник у леопардовий принт від Gottex і спеціально вийшла до папараці попозувати. А наступного дня знімки були на перших сторінках британських таблоїдів.
Через шість тижнів Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.