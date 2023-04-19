Її таки покликали: Сара Йоркська отримала запрошення, але не зовсім на коронацію

Сара Йоркська, яка привселюдно заявила, що її не запросили на коронацію короля Чарльза, тепер отримала інше запрошення. Герцогиня відвідає спеціальний коронаційний концерт.

Зірковий концерт, однією з ведучих якого стане Кеті Перрі, відбудеться 7 травня на Східному лужку Віндзорського замку. Також на ньому виступатимуть Take That та Лайонел Річі. Герцогиня Йоркська дивитиметься концерт із VIP-секції.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Раніше Сара, колишня дружина принца Ендрю (молодшого брата короля Чарльза) говорила, що планує дивитися коронацію вдома, заваривши собі запашну чашку чаю і смакуючи сендвіч.

Нагадаємо, ексчоловік Сари та їхні дві доньки – принцеси Беатріс та Євгенія будуть присутні у день коронації у Вестмінстерському абатстві. Але головну роль на церемонії, крім короля і королеви виконуватиме принц Вільям та його старший син принц Джордж.

Сара Йоркська з дочкою Беатріс / Фото: Associated Press

Що відбуватиметься у день коронації ми докладніше розповідали раніше.

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