Її терапія завершена: принцеса Кейт поділилася радісною новиною у новому сімейному відео

Принцеса Уельська завершила курс хіміотерапії та ділиться особистими подробицями про своє життя від того часу, як на початку цього року у неї діагностували рак.

9 вересня принцеса Кейт опублікувала емоційний і, мабуть, найніжніший сімейний відеоролик, в якому повідомила про те, що її курс хіміотерапії успішно завершено. У відео знялися також її чоловік принц Вільям та троє дорослих дітей – принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

"Літо добігає кінця, і я не можу передати, яке це полегшення — нарешті завершити курс хіміотерапії. Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нашої родини. Життя, яке ви його знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося шукати спосіб прокласти шлях бурхливими водами і невідомою дорогою.

Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для найближчих. З покорою він також ставить вас віч-на-віч зі своїми власними вразливістю, оскільки ви ніколи раніше не замислювалися над цим, і разом з цим дає новий погляд на все.

Цей час насамперед нагадав Вільяму і мені про необхідність розмірковувати та бути вдячними за прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто сприймає як належне. Просто любити та бути коханим.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Тепер я зосереджена на тому, щоб робити все можливе, щоб не захворіти на рак. Хоча я закінчила курс хіміотерапії, мій шлях до лікування та повного одужання довгий, і я повинна продовжувати приймати кожен день таким, який він є.

Однак я з нетерпінням чекаю на повернення до роботи та участі у кількох публічних заходах у найближчі місяці, коли зможу.

Незважаючи на все, що було до цього, я вступаю до цієї нової фази відновлення з оновленим почуттям надії та вдячності за життя. Вільям і я дуже вдячні за підтримку, яку ми отримали, і черпали величезну силу всіх тих, хто допомагає нам у цей час. Доброта і співчуття кожного з вас були воістину смиренними.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям з дітьми / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Всім тим, хто продовжує свій шлях боротьби з раком, я залишаюся з вами, пліч-о-пліч, рука до руки. З темряви може прийти світло, то нехай це світло сяє яскраво", — йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, принцеса Уельська була відсутня в громадському житті протягом усього 2024 року. Після перенесеної у січні планової операції на черевній порожнині Кейт оголосила у зворушливому відеозверненні 22 березня, що у неї діагностували рак і вона проходить курс хіміотерапії. Цього року її бачили на публіці лише двічі — 15 червня на Trooping the Colour та 14 липня на Вімблдоні разом із дочкою принцесою Шарлоттою та сестрою Піппою Міддлтон.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Вітаємо Кейт з такою чудовою новиною та бажаємо принцесі скорішого повного відновлення!

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