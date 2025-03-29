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Її улюблений аксесуар: королева Нідерландом Максима прикрасила талію цікавим поясом
Її Величність має чудовий смак і любить оригінальні прикраси та аксесуари.
У березні королева Максима та її чоловік король Віллем-Александр відвідали з державним візитом до Кенію. У межах подорожі пара побувала у місті Найваша, де королева продемонструвала публіці яскраве вбрання від італійського бренду Etro, яке носила у поєднанні з оригінальним поясом на талії від Oscar de la Renta.
Цей креативний аксесуар чудово поєднувався з вбранням та прикрасами — масивними сережками від Rebecca de Ravenel.
Однак раніше Максим уже носив такий пояс від Oscar de la Renta. Королева доповнила подібним аксесуаром яскраву літню сукню, обрану для фотосесії з доньками 2021 року. Вони позували у Гаазі у палаці Гейс-тен-Бос.
До речі, Максим має три доньки, які є власницями дуже красивих імен. Про імена принцес ми розповідали докладніше раніше, розкривши їхні значення.