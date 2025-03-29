Її улюблений аксесуар: королева Нідерландом Максима прикрасила талію цікавим поясом

Королева Максима / © Getty Images

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У березні королева Максима та її чоловік король Віллем-Александр відвідали з державним візитом до Кенію. У межах подорожі пара побувала у місті Найваша, де королева продемонструвала публіці яскраве вбрання від італійського бренду Etro, яке носила у поєднанні з оригінальним поясом на талії від Oscar de la Renta.

Цей креативний аксесуар чудово поєднувався з вбранням та прикрасами — масивними сережками від Rebecca de Ravenel.

Королева Максима / © Getty Images

Однак раніше Максим уже носив такий пояс від Oscar de la Renta. Королева доповнила подібним аксесуаром яскраву літню сукню, обрану для фотосесії з доньками 2021 року. Вони позували у Гаазі у палаці Гейс-тен-Бос.

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Королева Максима і дві її доньки-принцеси / © Getty Images

До речі, Максим має три доньки, які є власницями дуже красивих імен. Про імена принцес ми розповідали докладніше раніше, розкривши їхні значення.

Королева Максима / © Getty Images Сумки королеви Максими / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images