Її улюблена: королева Камілла з'явилася на публіці в прикрасі з особливим змістом

Її Величність часто підбирає вбрання та прикраси щоб продемонструвати той чи інший посил публіці.
Під час церемонії вшанування Дня висадки десанту в Нормандії, приуроченої до її 80-річчя, що відбулася в Портсмуті, Камілла з'явилася в ніжно-рожевій сукні-пальті від Fiona Clare, яку носила під час візиту до Франції, капелюсі-пігулці з квітковим декором Philip Treacy і в молочних рукавичках, а взута у світлі туфлі-човники на підборах.
Свій чудовий образ королева доповнила намистом з перлів. Експерт з ювелірних виробів Максвелл Стоун оцінив прикрасу в 50 тисяч фунтів стерлінгів (63 тисячі доларів) і сказав, що Камілла одягла її, оскільки хотіла продемонструвати певне посилання, цитує його express.co.uk.
"Перли належить до найміцніших дорогоцінних каменів, здатних витримувати величезний зовнішній тиск, не руйнуючись. Це зробило вибір королеви Камілли особливо зворушливим, оскільки він послужив пронизливою даниною мужності, стійкості і солідарності, продемонстрованої тими, хто штурмував пляжі Нормандії в "День Д"", – сказав ювелірний експерт.
Це одне з найулюбленіших намист Камілли, що складається з чотирьох ниток перлів, з'єднаних круглим гроном діамантів вагою три карати едвардіанського огранування.
Протягом усього дня Камілла була переповнена емоціями і навіть розплакалася на публіці. А сьогодні в Нормандії Її Величність з'явилася вже в іншому аутфіті — білому пальті Anna Valentine і одягла золотий ланцюжок на шию.
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