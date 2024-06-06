Її улюблена: королева Камілла з'явилася на публіці в прикрасі з особливим змістом

Її Величність часто підбирає вбрання та прикраси щоб продемонструвати той чи інший посил публіці.

Під час церемонії вшанування Дня висадки десанту в Нормандії, приуроченої до її 80-річчя, що відбулася в Портсмуті, Камілла з'явилася в ніжно-рожевій сукні-пальті від Fiona Clare, яку носила під час візиту до Франції, капелюсі-пігулці з квітковим декором Philip Treacy і в молочних рукавичках, а взута у світлі туфлі-човники на підборах.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Свій чудовий образ королева доповнила намистом з перлів. Експерт з ювелірних виробів Максвелл Стоун оцінив прикрасу в 50 тисяч фунтів стерлінгів (63 тисячі доларів) і сказав, що Камілла одягла її, оскільки хотіла продемонструвати певне посилання, цитує його express.co.uk.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Перли належить до найміцніших дорогоцінних каменів, здатних витримувати величезний зовнішній тиск, не руйнуючись. Це зробило вибір королеви Камілли особливо зворушливим, оскільки він послужив пронизливою даниною мужності, стійкості і солідарності, продемонстрованої тими, хто штурмував пляжі Нормандії в "День Д"", – сказав ювелірний експерт.

Це одне з найулюбленіших намист Камілли, що складається з чотирьох ниток перлів, з'єднаних круглим гроном діамантів вагою три карати едвардіанського огранування.

Протягом усього дня Камілла була переповнена емоціями і навіть розплакалася на публіці. А сьогодні в Нормандії Її Величність з'явилася вже в іншому аутфіті — білому пальті Anna Valentine і одягла золотий ланцюжок на шию.

Королева Камілла та Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

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